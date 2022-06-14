حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات

شهدت الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات...
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