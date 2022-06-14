اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:14 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

الصحه

التبرع بالدم



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