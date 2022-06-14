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أهداف حملة "التضامن" ضد زواج الأطفال.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:00 م
أهداف حملة "التضامن" ضد زواج الأطفال.. تعرف على التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى بث رسائل حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"  ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".
 
وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.
 
كما تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ بالتعاون بين منصة التواصل التفاعلي 1442 ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة فى الاعلان عن مسابقة يومية مجانية بعنوان "سؤال ومعلومة"، وذلك على هامش إطلاق الوزارة لحملة الزواج المبكر؛ و قيمة المسابقة 1000 جنيه مصرى.
 
 
 
 

التضامن

حملة ضد زواج الأطفال

جوازها قبل 18 يضيع حقوقها



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