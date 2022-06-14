اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: توفير لقاح كورونا للمصريين والأجانب بمراكز اللقاحات مجانا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:09 م
الصحة: توفير لقاح كورونا للمصريين والأجانب بمراكز اللقاحات مجانا لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن توافر لقاح كورونا في مراكز اللقاحات، مشيرة إلى أنه يتوفر لقاح كورونا من سن 12 عاما للمصريين والأجانب، لافتة إلى أنه آمن ومجانى .
 
يذكر إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

الصحة

لقاح كورونا

الاجانب

المصريين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة