وزير التعليم يهنئ أول طالبة كفيفة تجتاز اختبارات الإعدادية بالكمبيوتر بمجموع 265.5

كتب محمود طه حسين

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة ملك رمضان فتحي، أول طالبة كفيفة بصر كامل تجتاز امتحان الشهادة الإعدادية في كل المواد على جهاز الحاسب المحمول (اللابتوب)، وحصلت على مجموع 265.5 درجة.

واستطاعت ملك، الطالبة بمدرسة زهور الياسمين للغات بالمعادى، أن تتحدى ظروفها وتقهر أسوار إعاقتها وتحصد أعلى الدرجات فى الشهادة الإعدادية وتؤدى نفس امتحان أقرانها وليس امتحان الدمج.

وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الطالبة تقدمت في الفصل الدراسي الأول بطلب إلى إدارة التربية الخاصة برغبتها في أن تؤدي الامتحانات باستقلالية تامة دون مساعدة من أحد، مشيرة إلى أنه تم العرض على معالي الوزير والذى أبدى تشجيعه وموافقته الفورية وتفهمه لقدرات أبنائنا من ذوى الإعاقات البصرية.

وأوضحت، أنه تم التعاون مع مؤسسة بصيرة لدعم ذوى الإعاقات البصرية وتشكيل فريق دعم من شئون الطلبة والامتحانات وموجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استطاعت "ملك" أداء الامتحانات بشكل جيد وحصلت على درجات عالية.