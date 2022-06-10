حصاد الوزارات.. السكة الحديد توجه سائقى القطارات بتخفيض السرعات بسبب الحرارة

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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