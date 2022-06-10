اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 06:30 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. السكة الحديد توجه سائقى القطارات بتخفيض السرعات بسبب الحرارة

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. السكة الحديد توجه سائقى القطارات بتخفيض السرعات بسبب الحرارة محطة قطار - أرشيفية

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

 

السكة الحديد توجه سائقى القطارات بتخفيض السرعات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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