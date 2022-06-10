اليوم السابع
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البيئة تنظم أنشطة توعوية بمحمية وادى دجلة وقصر البارون

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:30 م
البيئة تنظم أنشطة توعوية بمحمية وادى دجلة وقصر البارون جانب من احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى 2022
كتبت منال العيسوى

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نظمت وزارة البيئة عدد من الأنشطة التوعوية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لرفع الوعى البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة بالموضوعات البيئية  المتنوعة لاسيما قضية التغيرات المناخية، خاصة فى هذا التوقيت الهام لمصر فى ظل استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2022، والذى يأتى هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".
 
وفى هذا الصدد  قامت الوزارة و بالتعاون مع كلاً من لجنة "الجغرافيا والبيئة" بالمجلس الأعلى للثقافة، وجمعية "بيئة بلا حدود" وبحضور طلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر، بتنظيم احتفالا بيوم البيئة العالمي بمحمية "وادي دجلة" بالمعادي، بهدف الأحتفال من داخل الطبيعية والحث على الحفاظ عليها وعلى مواردها. تضمنت الاحتفالية تقديم  شرح تفصيلى للمشاركين حول المحمية وتاريخها وأهميتها، وقضية تغير المناخ ، وأيضا التأكيد على أهمية دور الشباب ومسئولياتهم تجاه البيئة ومواردها والحفاظ عليها من أجل استدامتها لنا وللأجيال القادمة.
 
كما نظمت الوزارة احتفالية أخرى بقصر البارون، بمشاركة عدد من الأطفال من حى الأسمرات، وتضمتت الاحتفالية تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة والهدف من إطلاق يوم البيئة العالمي، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل فنية حول إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية من أجل الحفاظ على البيئة.

وزاره البيئه

التغيرات المناخية

يوم البيئة العالمى

بيئة بلا حدود



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