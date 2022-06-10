السكة الحديد توجه سائقى القطارات بتخفيض السرعات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الهيئة أنه يتم التنسيق لمعرفة درجات الحرارة بشكلٍ يومي ومدى تأثيرها على الخطوط، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.

وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجه البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.