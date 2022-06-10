تفاصيل أكبر عائد على شهادات استثمار بنك ناصر

كتب مدحت وهبة

يواصل بنك ناصر الاجتماعى طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوى و14% شهريا، حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار فى سياستة نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتنشيط الفكر الإدارى.

وتبلغ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك، مؤكدا أنه فى ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، خاصة ذوى الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالى، ولتحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى فى ظل الظروف الراهنة، وتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا.

كما تقرر الإبقاء على أسعار التمويلات النقدية كما هى بدون تعديل يقدم البنك مجموعة متنوعة من التمويلات باسم "حاضر"، والتى دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة، وتعد التمويلات الشخصية من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها البنك التى تلبى مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالى لموظفى القطاع العام والخاص وموظفى البنوك وأصحاب المعاشات، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء و التيسير على العملاء فى أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كل احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.