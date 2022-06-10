الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الحفاظ على الأوطان"

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان " الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود 10 دقائق.

وحددت وزارة الأوقاف موضوعات فى وقت سابق خطب شهر ذى القعدة 1443 هــ على النحو التالى:

الجمعة الأولى : 3/ 6/ 2022م - سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية.

الجمعة الثانية : 10/ 6/ 2022م - الدين والإنسان.

الجمعة الثالثة : 17/ 6/ 2022م - الحفاظ على الأوطان.

الجمعة الرابعة : 24/ 6/ 2022م - أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).

وأدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "الدين والإنسان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.