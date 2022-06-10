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الأوقاف تطلق حملة "نبى الهدى".. وتعلن طباعة كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله"

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:30 ص
الأوقاف تطلق حملة "نبى الهدى".. وتعلن طباعة كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله" البرنامج الصيفى للطفل
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق حملة نبى الهدى صلى الله عليه وسلم، لافتة إلى أنه سيتم طباعة 20 ألف نسخة من كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" لتوزيعها على الشباب في اللقاء المفتوح بين العلماء والشباب و على النشء في البرنامج الصيفي للطفل مع شرحه لهم .
 
وعممت وزارة الأوقاف قرارا بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل، وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني. 
 
كما تم تكليف جميع الأئمة الحاصلين على دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكل من مثل الوزارة فى إيفاد رمضان أو مرافقة بعثة الحج آخر خمس سنوات بتنفيذ البرنامج الصيفى للأطفال كل بمسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

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