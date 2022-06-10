القوى العاملة تنفذ دورة فى التسويق الإلكترونى لـ40 من شباب سوهاج

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، دورة تدريبية لـ 40 من شباب المستثمرين وخريجي الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظة ، ممن تلقوا دورات تدريبية وأقاموا مشروعات صغيرة بعد انتهاء التدريب في أنشطة متعددة شملت الأجهزة الكهربائية ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والمنسوجات ، والتللي الحرف اليدوية ، والخياطة ، والمصنوعات الجلدية .

وكلف وزير القوي العاملة محمد سعفان ، الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية ، بمتابعة خريجي الدورات التدريبية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة، بعمل دورة تدريبية في مجال التسويق الالكتروني، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وإزالة أية معوقات تتعلق بإجراءات التراخيص أو أية إجراءات أخري لازمة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالمحافظة .

تلقي وزير القوي العاملة تقرير بذلك من مدير المديرية ، أشار فيه إلي أن التدريب اشتمل على العديد من الموضوعات المهمة منها : أهمية التسويق الإلكتروني ، والتجارة الإلكترونية ، ومهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والتي أصبحت واسعة الانتشار ، ومميزات استخدام البريد الالكتروني الاحترافي ، والتعريف بمنصة المشروعات الصغيرة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات والخدمات التي تقدمها ، ونفذ التدريب وليد الشافعي استشاري التسويق الالكتروني بجهاز تنمية المشروعات.

ومن جانبه أشار نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج أن المستهدف من التدريب الخاص بالتسويق الالكتروني أصحاب المشروعات ومساعدتهم في تسويق منتجاتها بطرق غير تقليدية ، وأن الجهاز يسعد دائماً بالتعاون مع القوي العاملة باعتبارها شريك رئيسي في أنشطة الجهاز لمحاربة البطالة ودعم الشباب لفتح مشروعات صغيرة تضمن لهم حياة كريمة.

وفي ختام التدريب تم فتح حوار مع المتدربين الذين أبدوا سعادتهم واستفادتهم من التدريب، إضافة إلي طلبهم بعمل معارض لمنتجاتهم ، وتم التنسيق مع جهاز المشروعات في هذا الخصوص ، كذلك أبدي البعض منهم احتياجها لشباب مدربين للعمل في مشروعاتهم في المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وتم التنسيق مع إدارة التدريب لترشيح العدد المطلوب من خريجي الدورات التدريبية.

وقام مدير المديرية الدكتور هشام أبو زيد بتسليم الخريجين شهادات معتمدة باتمام التدريب .

حضر التدريب من الجهاز عبدالرحيم عثمان نائب مدير فرع سوهاج ، وأسامة عبدالرحمن المدرب المعتمد ، من المديرية علاء أبو طالب مدير إدارة التدريب المهني، أحمد يمني مدير مركز التدريب المهني بسوهاج.