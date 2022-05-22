حصاد الوزارات.. رابط إعلان نتيجة القرعة لحج الجمعيات والاستعلام بالرقم القومى

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية