حصاد الوزارات.. رابط إعلان نتيجة القرعة لحج الجمعيات والاستعلام بالرقم القومى

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية
حماية المستهلك: تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية
وزيرة التضامن: كشف طبى على الفائزين بقرعة الحج للتأكد من سلامة حالتهم الصحية
التضامن: مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج
وزيرة التضامن: توفير عيادات وخدمات طبية بمقر إقامة الحجاج
نتيجة قرعة حج الجمعيات.. التضامن: تكلفة رحلة الحج العام الحالى 87 ألف جنيه
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