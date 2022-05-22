اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. رابط إعلان نتيجة القرعة لحج الجمعيات والاستعلام بالرقم القومى

الأحد، 22 مايو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. رابط إعلان نتيجة القرعة لحج الجمعيات والاستعلام بالرقم القومى وزيرة التضامن نيفين القباج
كتب ـ محمود طه حسين

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

 

وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية

وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية

حماية المستهلك: تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

وزيرة التضامن: كشف طبى على الفائزين بقرعة الحج للتأكد من سلامة حالتهم الصحية

التضامن: مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج

 


وزارة التضامن

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