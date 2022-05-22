وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة ومحمود راغب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية ، ويتم اختيار المشرفين المتميزين الذين تم تدريبهم بكفاءة عالية، على ألا تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

وأضافت وزيرة التضامن، أن قرعة الحج تجري دون تدخل بشري نهائيا، وتكون إلكترونية بالكامل، كما أنه تم تخصيص باص واحد على الأقل بكل محافظة لنقل الحجاج، مؤكدة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الحج للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.