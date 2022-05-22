اليوم السابع
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وزيرة التضامن: كشف طبى على الفائزين بقرعة الحج للتأكد من سلامة حالتهم الصحية

الأحد، 22 مايو 2022 02:18 م
وزيرة التضامن: كشف طبى على الفائزين بقرعة الحج للتأكد من سلامة حالتهم الصحية نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ـ محمود راغب - تصوير حسين طلال

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة.
 
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين باصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كما سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.
 
جاء ذلك خلال إعلان القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م،  بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأعلنت الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن  الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وحصر عدد المتقدمين علي مستوي محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاستها، وتم فيه الاتفاق على تنفيذ مستوي واحد فقط لرحلة الحج يراعي الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج، وقد قامت الوزارة ببذل المساعي وعقد المداولات مع الفنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلي أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القرعة الإلكترونية.
 
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (1)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (2)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (3)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (4)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (5)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (6)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (7)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (8)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (9)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (10)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (11)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (12)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (13)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (14)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (15)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (16)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (17)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (18)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (19)
 
قرعة الحج بوزارة التضامن (20)

 


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