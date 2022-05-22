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حماية المستهلك: تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

الأحد، 22 مايو 2022 02:29 م
حماية المستهلك: تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية جهاز حماية المستهلك
كتب ــ سيد الخلفاوى

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قرر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين، تسليم كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل السابق دون تحمل أي عبء إضافي.
 
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين ومع ممثلي الشركات، موضحا أنه لا يجوز للمورد طلب أموال إضافية على إيصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلنا على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
 
وأضاف حسام الدين، أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 أبريل الماضي ويرغب في استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ما تم سداده من دفعات، مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي البالغة 18% من بداية الحجز.
 
 

حماية المستهلك

السيارات شراء السلع باغلي من سعرها

رفع الاسعار


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