قرعة حج الجمعيات.. التضامن: 7817 للذكور و9949 للإناث بتصنيف المتقدمين

كتب ــ محمود راغب - تصوير حسين طلال

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، إنه تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة حج مخصصة للجمعيات الأهلية هذا العام.

وكشف مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى ، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك شتراطات تم تحديدها للمتقدم لموسم الحج هذا العام .

وأشار إلى أن الاشتراطات العامة ، تتمثل فى :

- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما

- يشترط وجود محرم للسيدات اقل من 45 عاما

- لا يسمح باصطحاب الاطفال اقل من 18 عاما

اشتراطات صحية :

- الفئات الأكثر عرضة للعدوى من مرضى الأورام والفشل الكلوى والذى يتم إجراء غسيل كلوى لهم مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض النفسية ، وذلك طبقا لاشتراكات وضعتها وزارة الصحة

وكشف أن إجمالي طلبات الحج هذا العام بلغت 17766 من 2598 جمعية منها 7817 للذكور و9949 للإناث.