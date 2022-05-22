اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قرعة حج الجمعيات.. التضامن: 7817 للذكور و9949 للإناث بتصنيف المتقدمين

الأحد، 22 مايو 2022 01:29 م
قرعة حج الجمعيات.. التضامن: 7817 للذكور و9949 للإناث بتصنيف المتقدمين وزيرة التضامن نيفين القباج
كتب ــ محمود راغب - تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، إنه تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة حج مخصصة للجمعيات الأهلية هذا العام.
 
وكشف مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى ، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م،  بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي،  أن هناك شتراطات تم تحديدها للمتقدم لموسم الحج هذا العام .
 
وأشار إلى أن الاشتراطات العامة ، تتمثل فى :  
- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته 
- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما 
- يشترط وجود محرم للسيدات اقل من 45 عاما
- لا يسمح باصطحاب الاطفال اقل من 18 عاما 
 
اشتراطات صحية : 
 
- الفئات الأكثر عرضة للعدوى من مرضى الأورام والفشل الكلوى والذى يتم إجراء غسيل كلوى لهم مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض النفسية ، وذلك طبقا لاشتراكات وضعتها وزارة الصحة
 
 
وكشف أن إجمالي طلبات الحج هذا العام بلغت 17766 من 2598 جمعية منها 7817 للذكور و9949 للإناث.  
 

التضامن

وزاره التضامن

حج الجمعيات

حج الجمعيات الاهليه

القرعه العلنيه لحج الجمعيات الاهليه

موسم الحج

نيفين القباج


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة