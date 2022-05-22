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التضامن: مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج

الأحد، 22 مايو 2022 01:52 م
التضامن: مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج المستندات المطلوبة بعد الفوز بالقرعة
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، عن المستندات اللازمة لاستخراج تأشيرة حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالقرعة. 
 
وقال مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لهذا العام، إن الوزارة تمنح الفائزين أسبوعا واحدا فقط لسداد قيمة الحج، ومن لم يسدد سيتم تصعيد أحد المواطنين من جدول الإحتياطى. 
 
وجاءت المستندات اللازمة كالتالي: 
 
- شهادات تحرك من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا. 
- استخراج شهادة Qr-code تثبت الحصول على لقاح كورونا. 
- تقديم نتيجة فحص سلبي pcr لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية. 
- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات. 
- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل بمدة لا تقل عن4  أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر. 
- تقرير طبي معتمد ومختوم "صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد وكلى، أشعة عادية على الصدر" من أحد المستشفيات التابعة للصحة. 
- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من من تاريخ 11 مايو 2022 ، وعدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء، فيش جنائي مميكن موجه للحج، بيان تجنيدي لمن هم في سن التجنيد.
 
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