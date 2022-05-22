اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: توفير عيادات وخدمات طبية بمقر إقامة الحجاج

الأحد، 22 مايو 2022 01:48 م
وزيرة التضامن: توفير عيادات وخدمات طبية بمقر إقامة الحجاج نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب محمود راغب - تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها هذا العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة خلال موسم الحج هذا العام .
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توفير عيادات بمقر إقامة الحجاج بمكة أو المدينه لتقدم الخدمة الطبية طوال فترة الحج، لافته إلى أن الخدمة الطبية ستقدم للحجاج هذا العام داخل مقر إقامتهم بالفنادق .
 
وأكدت وزيرة التضامن على الحجاج بضرورة التأكيد على المسافرين اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية ، لافته إلى أنه سيتم توفير الوعظ الدينى بالتنسيق مع وزارة الاوقاف ودار الإفتاء وتوفير دليل للحجاج يشكل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويرد على كافة استفسارات الحاج 
 
وتابعت: سيكون هناك مشرف لكل 44 حاجا من الخبرات ومن المشهود لهم بالخبرات المختلفة ولا تزيد أعمارهم عن 55 عاما بخلاف البعثة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي  .
 
 
 

التضامن

وزاره التضامن

حج الجمعيات

حج الجمعيات الاهليه

القرعه العلنيه لحج الجمعيات الاهليه

موسم الحج

نيفين القباج


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة