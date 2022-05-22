وزيرة التضامن: توفير عيادات وخدمات طبية بمقر إقامة الحجاج

كتب محمود راغب - تصوير حسين طلال

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها هذا العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة خلال موسم الحج هذا العام .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية ل حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توفير عيادات بمقر إقامة الحجاج بمكة أو المدينه لتقدم الخدمة الطبية طوال فترة الحج، لافته إلى أن الخدمة الطبية ستقدم للحجاج هذا العام داخل مقر إقامتهم بالفنادق .

وأكدت وزيرة التضامن على الحجاج بضرورة التأكيد على المسافرين اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية ، لافته إلى أنه سيتم توفير الوعظ الدينى بالتنسيق مع وزارة الاوقاف ودار الإفتاء وتوفير دليل للحجاج يشكل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويرد على كافة استفسارات الحاج

وتابعت: سيكون هناك مشرف لكل 44 حاجا من الخبرات ومن المشهود لهم بالخبرات المختلفة ولا تزيد أعمارهم عن 55 عاما بخلاف البعثة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي .