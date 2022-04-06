أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تغطية 69% من الشعب بمظلة التأمين الصحى خلال 2022

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
ننشر موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة للعام الدراسى 2021 - 2022
الزراعة: إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان الشقيق
السكة الحديد: غرامة فورية 25 جنيها عند الخروج من البوابات الإلكترونية دون تذكرة
وزير الأوقاف: الهيئة تشهد نقلة استثمارية هائلة خلال الفترة المقبلة
تعيين محمد محمود عبد النبى مساعدًا للوزير لشئون هيئة الأوقاف
تلاميذ الرابع الابتدائى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بتقييمات أبريل
الصحة: تغطية 69% من الشعب المصرى بمظلة التأمين الصحى خلال 2022
التعليم تحدد السن المطلوب للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية
المدارس تجرى الامتحانات العملية للحاسب الآلى للثانوى العام
«الصحة» تطلق نموذجا إلكترونيا لمشاركة مقترحات المواطنين عن الخدمات الصحية
بعد تراجع استهلاك الخبز.. التموين تخفض حصص المخابز من الدقيق 10% خلال رمضان
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 30 محفظا ومحفظة جدد للقرآن الكريم
"التضامن" تبث 12 رسالة توعية للارتقاء بحياة المواطن واستقرار أسرته
التضامن: لدينا 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة
وزير الكهرباء يتابع تنفيذ مركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الخميس
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