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التعليم تحدد السن المطلوب للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:37 م
التعليم تحدد السن المطلوب للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية طلاب المدارس ـ صورة ارشيفية
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، السن المطلوب للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، موضحة أنه بالنسبة لوظيفة مدير مدرسة، السن المطلوب من 35 حتى 45 سنة  مع 5 سنوات خبرة في مجال التدريس و5 سنوات خبرة في الإدارة المدرسية، وبالنسبة لوكيل المدرسة، من سن 30 حتى 45 سنة ويشترط خبرة 10 سنوات فى مجال التدريس و5 سنوات خبرة في القيادة، أما لمعلم رياض أطفال (إناث) من 25 – 35 سنة و6 سنوات خبرة فى مجال التدريس، ومعلم تعليم اساسي من 25 – 40 سنة    و6 سنوات خبرة فى مجال التدريس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، إبتداءً من   4 إبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي

https://ejsadm.moe.gov.eg
وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية.

قبول
سن التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

 


التربية والتعليم

شروط التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

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السن المطلوب لوظائف المدارس اليابانية

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