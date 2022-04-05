المدارس تجرى الامتحانات العملية للحاسب الآلى للثانوى العام

محمود طه حسين

بدأت المدارس الثانوى العام فى إجراء الامتحانات العملية فى الحاسب الآلى استعدادا لعقد الاختبارات فى المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى فى مواعيد الامتحانات، مشددة على أن امتحان الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى سيكون فى مايو المقبل أى بعد عيد الفطر المبارك.



كانت وزارة التربية والتعليم عقدت امتحانات تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام 20 مارس الماضى، بدون درجات كان هدفه تدريب الطلاب على الاختبارات الإلكترونية واختبار الشبكات، حيث أن المدارس والإدارات وضعت الأسئلة، ويؤدى الطلاب بروفة لتعريفهم بشكل وطبيعة الأسئلة الإلكترونية وكيفية التعامل معها.

وتستعد الوزارة لإعلان تفاصيل الامتحانات التجريبية للصفين الثانى والثالث الثانوى، حيث من المقرر أن تعقد خلال النصف الثانى من الشهر الجارى.