اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:41 م
أكرم القصاص
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"التضامن" تبث 12 رسالة توعية للارتقاء بحياة المواطن واستقرار أسرته

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:00 م
"التضامن" تبث 12 رسالة توعية للارتقاء بحياة المواطن واستقرار أسرته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يستهدف برنامج وعى الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى  أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، كما يتم توفير العديد من الخدمات للأسر المستهدفة بقرى حياة كريمة، حيث تعمل وزارة التضامن بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير كل الخدمات فى هذه القرى.

كما يستهدف التوعية   بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، والتوعية بأضرار المخدرات كذلك العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إتاحة إقراض مشروعات تنمية المرأة الريفية وتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، حيث يتم بث رسائل التوعية للسيدات بالمحافظات المستهدفة فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

 


التضامن

رسائل توعية للارتقاء بحياة المواطن

برنامج وعى

رسائل برنامج وعى

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