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الزراعة: إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان الشقيق

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:54 م
الزراعة: إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان الشقيق وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم اليوم إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة إلى جنوب السودان لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين.
 
قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة أن اللقاحات التي إرسالها هي من إنتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية كما تم كذلك إيفاد وفد من السادة الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السودانى الشقيق.

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اليوم السابع بلس

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