ننشر موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة للعام الدراسى 2021 - 2022

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتي الثلاثاء الموافق 26/4/2022ولمدة 5 أيام.

وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الاربعاء الموافق 27/4/2022 لمده 6 ايام.

والنقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوم.

و امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022و لمده 6 ايام

أما الصف الرابع الإبتدائى فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتي الخميس الموافق 19/5/2022 و لمده 6 أيام.

وأشار محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية إلي أن امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي 13/4/2022و 14/4/2022، أما المستوي الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022، وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية.