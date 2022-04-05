تعيين محمد محمود عبد النبى مساعدًا للوزير لشئون هيئة الأوقاف

كتب: محمد الأحمدى

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا اليوم بتعيين محمد محمود عبد النبي سالم مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 3/ 2022م حتى 31/ 3/ 2022م مبلغًا قدره (239,875,517) جنيهًا بزيادة قدرها (118,270,124) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي2020 /2021م ، وبنسبة زيادة قدرها 97,3% ، وبزيادة قدرها (153,429,231) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020 م بنسبة زيادة قدرها 177,5%

هذا وقد حققت هيئة الأوقاف المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022م (1,429,419,001) جنيه بزيادة قدرها (237,122,750) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021 م وبنسبة زيادة قدرها 19,9%، وبزيادة قدرها (470,008,505) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020 م وبنسبة زيادة قدرها 49% .