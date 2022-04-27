اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يعلن عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يعلن عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

16 قرارا مهما للرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.. تعرف عليها
الرئيس السيسى يعلن عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وسداد ديون الغارمين
الرئيس السيسي يوجه بمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة
نقيب المعلمين عن حفل إفطار الأسرة المصرية: إنجازات الرئيس السيسي تدعو للفخر
تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الـ26 من شهر رمضان

وزير القوى العاملة:وضع العمال بعهد الرئيس السيسي شهد تطورا كبيرا بشتى المجالات

التعليم تعقد غدا اجتماعا مع المديريات استعدادا لامتحانات نهاية العام

طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الصحة: فرق التواصل المجتمعى قدمت التوعية لـ1.3 مليون مواطن بـ15 محافظة

الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

ميلاد هلال شوال السبت المقبل.. والإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

الأرصاد: أجواء حارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة الجمعة

وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية اختارت عناصرها من المنحطين ليسهل توجيههم

وزير الأوقاف: الوطن لكل أبنائه ونعمل معًا يدًا بيد لخدمة وطننا

النقل تعلن دخول برج ببا الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكية حتى الفشن بطول 18 كم

القوى العاملة: تعيين 10489 شاباً وبحث 1303 شكاوى بالقاهرة

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الخميس

التضامن تستأنف صرف معاشات شهر مايو

10 معلومات عن اختبار " TOFAS" لطلاب المدارس تعرف عليها

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا لـ100 ألف مواطن بالمعهد القومى للكلى

التضامن: عرض فرص العمل المتاحة بالمصانع والشركات على الأسر المستفيدة من الدعم

 

 


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