16 قرارا مهما للرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى 16 قرارا مهما، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى تم تنظيمه اليوم الثلاثاء.

ويعرض اليوم السابع خلال النقاط التالية هذه القرارات..

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية

- الرئيس السيسي: المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

- الرئيس السيسي: إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة

- الرئيس السيسي: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية معربا عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية ويؤكد أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

- الرئيس السيسي: تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية

- الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري

- الرئيس السيسي: تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة

- الرئيس السيسي يوجه برفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً ويتعهد بحضور المراحل النهائية منه

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية

- الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي

- الرئيس السيسي: يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات

- الرئيس السيسى يكلف بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.