اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:23 م
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التضامن تستأنف صرف معاشات شهر مايو

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:00 م
التضامن تستأنف صرف معاشات شهر مايو صرف معاشات مايو - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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استأنفت وزارة التضامن الاجتماعىُ اليوم الثلاثاء صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر وذلك فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2مليون عميل بإجمالى مبلغ 3 مليار جنيه تقريبا .

 

 


وزيرة التضامن

فروع بنك ناصر

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صرف معاشات مايو 2022

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صرف معاشات

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