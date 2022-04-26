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طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:38 م
طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء،  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 28 درجات والصغرى 14.
 
 
 

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