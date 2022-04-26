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الرئيس السيسى يعلن عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وسداد ديون الغارمين

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:44 م
الرئيس السيسى يعلن عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وسداد ديون الغارمين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب: محمد الجالى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية اليوم عن حزمة من القرارات التي شملت إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى، واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات بتكلفة تقدر بـ45 مليون جنيه، والعمل على دمجهم في الحياة العامة.
 
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
 
وأعلن الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمن الاقتصادية العالمية .
 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.
 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة، متابعا: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم.
 
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
 
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.
 
وهنأ الرئيس عبد الفتاح ‫السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
 
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشيوخ سيناء قائلا: أشكركم على تعاونكم مع الدولة، ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

 


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