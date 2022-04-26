10 معلومات عن اختبار " TOFAS" لطلاب المدارس تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبار TOFAS، لطلاب المدارس إلكترونيا اليوم الثلاثاء، نقدم فى التقرير التالى معلومات عن اخبتار " توفاس".
ـ هو اختبار دولى لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية فى بلدان متعددة.
ـ تعقده وزارة التربية والتعليم إلكترونيا اليوم لجميع الطلاب عبر الرابط التالى https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89
ـ يعقد الاختبار للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي
ـ يركز الاختبار على مادة الرياضيات
ـ يتم عقد الاختبار من خلال الكمبيوتر أو المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت
ـ مدة الاختبار للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة
ـ يتم إرسال الاختبار للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه
ـ التقدم للاختبار للطلاب المستهدفين ليس اجباريا ولكنه تطوعى للطلاب.
ـ نتيجة الاختبار لا تؤثر على نتيجة الطالب الدراسية النهائية على الإطلاق.
ـ يعقد اختبار تحت إشراف ومسئولية المديرية التعليمية، و يتم تسجيلها بالفيديو مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات.
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