اليوم السابع
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بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات...

الرئيس السيسي يوجه بمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:38 م
الرئيس السيسي يوجه بمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

 

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كما كلف الرئيس السيسي، الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

 

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.


الرئيس السيسى

حفل إفطار الاسرة المصرية

اخبار التليفزيون

افطار الاسرة المصرية

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