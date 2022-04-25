اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الأوقاف: حريصون على إقامة صلاة التراويح ولم نقطعها

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف: حريصون على إقامة صلاة التراويح ولم نقطعها وزارة الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات. 

الأوقاف: حريصون على إقامة صلاة التراويح ولم نقطعها على أحد كما يروج البعض
 
المدارس توجه طلاب الثانوى العام بتجهيز التابلت قبل الامتحان الإلكترونى
 
التموين: توفير سلع بـ3 مليارات جنيه شهريا لأصحاب البطاقات.. والمخزون يكفى 6 أشهر
 
التعليم توضح طرق تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائى لأبناء المصريين بالخارج
 
التعليم تقرر عقد اختبار إلكترونى تجريبى لأبنائنا المصريين فى الخارج غدا
 
وزارة التعليم تعقد اختبار TOFAS بالنسخة المعربة لجميع الصفوف غدا
 
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم
 
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص اليوم
 

 


حصاد الوزارات

الاوقاف

صلاه التراويح

الثانويه العامه

التربيه والتعليم

اصحاب البطاقات

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