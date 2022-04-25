الأوقاف: مبيعات صكوك الإطعام تتجاوز 18 مليون جنيه

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، ارتفاع مبيعات صكوك الإطعام لـ (61241) صكًّا ، بإجمالي مبلغ (18372300) جنيه حتى تاريخه ، جاءت مديرية أوقاف القاهرة في صدارة المديريات التي حققت مبيعات صكوك إطعام بلغت (12800) صك إطعام بقيمة (3840000) جنيه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف.

فى سياق متصل توزع وزارة الأوقاف، غدا الثلاثا، 9 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (بني سويف- المنيا- الدقهلية) بواقع (4) لمحافظة (بني سويف) و (3) أطنان لمحافظة (المنيا) و (2) طن لمحافظة (الدقهلية)، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (615) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.