التعليم توضح طرق تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائى لأبناء المصريين بالخارج

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021، على طلاب الصف الرابع الابتدائى بامتحانات أبناؤنا فى الخارج فيما يختص بالاختبارات التحريرية فى المواد الدراسية الأساسية وتشمل" اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات"، مع إضافة المواد الدراسية " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية" إلى مواد امتحانات أبنائنا فى الخارج".

وأوضحت الوزارة، أنه يتم اعتبار الأنشطة الأخرى " القيم واحترام الأخر والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتوكاتسو" مواد للقراءة والاطلاع حيث أن هؤلاء الطلاب غير نظاميين " منازل".

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.



وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.



وأشار إلى أنه فيما يخص كراسة الخط العربي تطبع للعام الدراسي 2021/2022 كما هي دون تغيير.



وحول نظام التقييم وأدواته، أكد القرار الوزاري على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبنائنا فى الخارج:ـ

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة اتمام بمرحلة التعليم الأساسي) إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد)، طبقاً للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.



- تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.



- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.



- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.







الصف الرابع الابتدائى







