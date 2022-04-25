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وزارة التعليم تعقد اختبار TOFAS بالنسخة المعربة لجميع الصفوف غدا

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:05 ص
وزارة التعليم تعقد اختبار TOFAS بالنسخة المعربة لجميع الصفوف غدا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف غدا الثلاثاء 26 أبريل 2022 مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب في موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس 
 
جدير بالذكر أن هذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن امتحان ‏TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات. 
 
الجدير بالذكر أنه قد شارك العام الماضي أكثر من 3000 طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

التربية والتعليم

اختبار TOFAS

اخبار مصر

مواعيد عقد اختبار TOFAS

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