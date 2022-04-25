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القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص اليوم

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:33 ص
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص اليوم وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
 
وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 
وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار الأثنين 25 أبريل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
 
 
 

القوى العاملة

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