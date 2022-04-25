المدارس توجه طلاب الثانوى العام بتجهيز التابلت قبل الامتحان الإلكترونى

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المدارس الثانوية نصيحة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه لا بد من جاهزية التابلت للامتحان الإلكترونى لنهاية العام الدراسى والذى يعقد خلل مايو المقبل وتنزيل منصة الامتحان، كما طالبت المدارس من طلابها بالمشاركة فى الامتحان الإلكترونى التجريبى الذى يعقد غدا الثلاثاء لكونه فرصة حقيقة للتدريب على الامتحانات الإلكترونية وأيضا تجهيز التابلت، مشددة على أن جاهزية التابلت مسئولية الطالب وولى أمره ومن ثم يجب على الطالب حضور الامتحان للتأكد من أن التابلت جاهز ومنصة الامتحان موجودة استعدادا لامتحان نهاية العام والذى يعقد بنسبة 70% إلكترونيا على التابلت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:ـ

- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.