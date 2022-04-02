اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد القمح.. ونستهدف استلام 6 ملايين طن

السبت، 02 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد القمح.. ونستهدف استلام 6 ملايين طن حصاد القمح - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تتيح للطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام جلوس الامتحانات

وزير التموين: بدء توريد الأقماح المحلية.. ونستهدف 6 ملايين طن هذا الموسم

المترو يبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه غدا وطوال رمضان للثانية صباحا

الصحة تطلق 45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من شهر رمضان

المساجد تستقبل ضيوف الرحمن فى أول ليلة من رمضان.. صور

وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات بالخارج برمضان: كل سنة واحنا طيبين وفى بلدنا مطمئنين

 


التعليم

الاوقاف

القوى العامله

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المترو

وزير التموين

توريد القمح

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