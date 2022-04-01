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المساجد تستقبل ضيوف الرحمن فى أول ليلة من رمضان.. صور

الجمعة، 01 أبريل 2022 10:17 م
المساجد تستقبل ضيوف الرحمن فى أول ليلة من رمضان.. صور صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان
كتب على عبد الرحمن

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انطلقت مساء اليوم الجمعة صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، حيث أدى المصلون بجميع مساجد الجمهورية صلاة التراويح، ملتزمين بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لصلاة التراويح، مظهرين وعيًا حقيقيًّا بضرورة المحافظة على بيوت الله (عز وجل) من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 
 
كما عادت خاطرة التراويح في أول ليلة من ليالي الشهر الكريم، حيث أدى أئمة وزارة الأوقاف خاطرة التراويح بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف ما بين 5 إلى سبع دقائق، وفي لفتة طيبة وجه رواد المساجد الشكر لوزارة الأوقاف على عودة الجو الروحي والإيماني للشهر الكريم بعودة خاطرة التراويح ودروس العلم بالمساجد. 
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا خلال الشهر الكريم، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)؛ محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو التعليمات بشأن خاطرة التراويح أو درس العصر.
 
صلاة التراويح
صلاة التراويح

المساجد تستقبل ضيوف الرحمن
المساجد تستقبل ضيوف الرحمن

المصلين
المصلين

اول ليلة في رمضان
اول ليلة في رمضان

صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان
صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان

لمساجد تستقبل ضيوف الرحمن في أول ليلة من رمضان
لمساجد تستقبل ضيوف الرحمن في أول ليلة من رمضان

 


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