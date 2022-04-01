وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يفتتحان مسجد السيدة خديجة بنت خويلد بأكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

في اطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي أفتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة " مسجد السيدة خديجة بنت خويلد الكائن بالمجاورة 11، 12 ش أحمد عرابي متفرع من ش النباتات غرب سوميد بأكتوبر والمقام علي مساحة 3 الاف متر .

اكد وزير الاوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي يتم افتتاحها سواء الانشاء الجديد او الاحلال والتجديد والترميم حيث يتم اليوم افتتاح 89مسجد علي مستوي الجمهورية منها (74) مسجدًا جديداً .

ومن جانبه قدم وزير التنمية المحلية التهنئة لمواطني محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي والذي جاء بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك مشيراً أن الوزارة تتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بالإضافة الي التنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء .

و أوضح محافظ الجيزة عقب أداء صلاه الجمعه أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة ونشر تعاليم الدين السمحة والدعوة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح .

حضر فعاليات الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الاوقاف ومدير المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.