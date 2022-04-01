اليوم السابع
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«الصحة» تطلق حملة لرفع الوعى الصحى لدى الأطفال احتفالا بيوم اليتيم

الجمعة، 01 أبريل 2022 03:14 م
«الصحة» تطلق حملة لرفع الوعى الصحى لدى الأطفال احتفالا بيوم اليتيم مبادرات الصحة العامة للأطفال احتفالا بيوم اليتيم
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة لرفع الوعي الصحي لدى الأطفال، داخل دور الأيتام، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنًا مع الاحتفال السنوي بيوم اليتيم
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى خلال الفعاليات تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، ومبادرة صحة الفم والأسنان، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغدية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى فقرات فنية، وغنائية تهدف للتوعية الصحية.
 
وأضاف، أن الفعاليات تضمنت قيام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتقديم تدريبات ضمن برنامج "مستشار الأصدقاء" وتقدمه مجموعة من المتطوعين، تم تدريبهم على مهارات التواصل والتعبير عن المشاعر وتقبل الاختلاف. 
 
وأشار "عبدالغفار"، إلى أن فرق التواصل المجتمعي شاركت الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم، بتقديم الدعم الصحي ورسائل التوعية باتباع السلوكيات الصحية السليمة، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استمرار حملات التوعية الصحية، لإمداد المواطنين بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي، من خلال فرق التواصل المجتمعي. 
 
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