اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:48 م
بدء صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13% صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الالى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت  الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات ابريل اليوم  الجمعة من ماكينات صرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.
 
وتقرر  صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.
 
وتبلغ  التكلفة السنوية لهذه الزيادة  قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش.

التامينات

صرف معاشات ابريل

زيادة المعاشات

علاوة زيادة المعاشات

اليوم السابع بلس

موعد صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:00 ص

صرف معاشات أبريل غدا من ماكينات الصراف الآلى بزيادة 13%

الخميس، 31 مارس 2022 01:00 م

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الخميس، 29 أبريل 2021 01:00 م

"التأمينات" تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص

التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة