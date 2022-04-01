اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه غدا وطوال رمضان للثانية صباحا

الجمعة، 01 أبريل 2022 02:00 م
المترو يبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه غدا وطوال رمضان للثانية صباحا المترو
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ شركة المترو غدا السبت مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا مع رفع حالة الطوارئ طوال شهر رمضان.
 
وأكدت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.
 
وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

المترو

تشغيل المترو فى رمضان

ساعات تشغيل المترو في رمضان

رمضان

مواعيد المترو فى رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المترو يمد ساعات تشغيل خطوطه من السبت طوال رمضان للثانية صباحا

الخميس، 31 مارس 2022 02:00 م

المترو يعلن انتهاء استعدادات استقبال رمضان وتعديل مواعيد تشغيل القطارات

الأربعاء، 30 مارس 2022 10:48 ص

تعرف على مواعيد تشغيل المترو وتعديلاتها فى رمضان

الثلاثاء، 29 مارس 2022 02:00 م

"تشريعية النواب" توافق على 4 اتفاقيات لدعم التأمين الصحى ومترو الإسكندرية

الإثنين، 28 مارس 2022 03:16 م

المترو يمد ساعات تشغيل خطوطه فى رمضان للثانية صباحا

الأحد، 27 مارس 2022 02:00 م

المترو يمد ساعات تشغيله اليوم بسبب مباراة مصر والسنغال (إنفوجراف)

الجمعة، 25 مارس 2022 07:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة