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التعليم تتيح للطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام جلوس الامتحانات

الجمعة، 01 أبريل 2022 06:49 م
التعليم تتيح للطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام جلوس الامتحانات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام الجلوس، موضحة أنه يمكن تسجيل الدخول على المنصة والتسجيل عليها من خلال الرابط التالى للاستعلام عن أرقام الجلوس.
https://sabroad.emis.gov.eg/
 
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هناك قرابة 5 منصات للامتحانات الالكترونية، يتم اختبارها بشكل دائم ليس لامتحانات الثانوية العامة فقط، إضافة إلى منصات امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، موضحا أن هناك دول عربية طلبت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراء امتحانات إلكترونية للطلاب المصريين فيها وحار دراسة الأمر.
 
وقرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، فى وقت سابق، تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى كان من المقرر لها ــ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ــ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.
 
جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب/طالبة) على مستوى العالم؛ مما يُعد نجاحًا ملحوظًا لميكنة إجراءات التقدم؛ تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.

التربية والتعليم

أبناؤنا فى الخارج

ارقام جلوس أبناؤنا فى الخارج

اخبار مصر

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