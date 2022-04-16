الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. فتح فروع بنك ناصر الجمعة والسبت المقبلين لصرف معاشات مايو السبت، 16 أبريل 2022 05:10 م صرف المعاشات - أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات. الصحة: تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة التضامن: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه القوى العاملة: تعيين 6764 شابا وتحرير 406 محاضر بالشرقية الأرصاد: موجة حارة من اليوم تصل ذروتها غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة الصحة: إجراء 5379 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لمنع قوائم الانتظار التعليم: لا صحة لصدور أى منشور رسمى عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمتابعة الأسعار وزيرة التضامن: فتح فروع بنك ناصر يومى الجمعة والسبت المقبلين لصرف معاشات مايو تغيرات حادة وسريعة ومنخفض خماسينى.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل الصحة: متوسط الإصابات اليومى لفيروس كورونا 124 حالة و6 وفيات وزارتا الهجرة والتعليم تنظمان اليوم فعاليات "احتفال اتكلم عربى" وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية بالواحات البحرية وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تحاول إلقاء سوادها على الناس اخبار مصرية اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالة السبت، 27 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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