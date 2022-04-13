اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة حياة كريمة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"الأوقاف" تبدأ توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام الأحد المقبل

الأوقاف: انطلاق 4 قوافل دعوية إلى 4 محافظات فى الجمعة الثانية من شهر رمضان

"التعليم" تعلن تنظيم دورات رمضانية بمشاركة 750 طالب وطالبة

الصحة تناشد المواطنين التسجيل على بوابة لقاحات كورونا للحصول على التطعيم

الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

الصحة: تقديم خدمات طبية لـ11 ألف و374 طفلاً ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية

المترو يرفع الطوارئ ويدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار

الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE

الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة

"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التنمية المحلية: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقاً ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة

دار الإفتاء توضح مكروهات الصيام.. المبالغة فى المضمضة والحجامة أبرزها

المفتي: النبى كان يصلى التراويح في بيته حتى لا يعتبرها المسلمون فرضا

 


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