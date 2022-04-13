أخبار × 24 ساعة.. 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الأوقاف" تبدأ توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام الأحد المقبل
الأوقاف: انطلاق 4 قوافل دعوية إلى 4 محافظات فى الجمعة الثانية من شهر رمضان
الصحة تناشد المواطنين التسجيل على بوابة لقاحات كورونا للحصول على التطعيم
الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما
الصحة: تقديم خدمات طبية لـ11 ألف و374 طفلاً ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية
المترو يرفع الطوارئ ويدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار
الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE
الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة
"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
التنمية المحلية: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقاً ونقطة إطفاء فى قرى حياة كريمة
دار الإفتاء توضح مكروهات الصيام.. المبالغة فى المضمضة والحجامة أبرزها
صندوق مكافحة الإدمان: 13 مسلسلا خالية من التعاطى أول أسبوع من رمضان 2022
محافظ القاهرة: لدينا أرصدة كافية من الدقيق وفتحنا عدة منافذ لتوفير السلع
المفتي: النبى كان يصلى التراويح في بيته حتى لا يعتبرها المسلمون فرضا
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