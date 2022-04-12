اليوم السابع
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شروط التقدم للعمل بوظيفة معلم وإدارى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:18 م
شروط التقدم للعمل بوظيفة معلم وإدارى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط التقدم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية:

ـ يبدأ التقدم من 12 أبريل 2022 حتى 20 أبريل 2022.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2022 .

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم  العام والفنى.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.  

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

ـ فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من  

ـ اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائياً بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

/http://tawzef.emis.gov.eg : ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح على مدارس": عمار للتكنولوجيا التطبيقية ونهر الخير ومحمود العنانى والهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تقدم نموذجاً عالمياً للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف.

وأوضحت الوزارة أن المعلم هو أحد الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، فقد تم توجيه الكثير من الاهتمام للمعلمين عن طريق إتاحة فرص تدريبية لهم، بالإضافة إلي مميزات مجزية يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها العمل فى بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر  والشامل، وتدريب تقني مستمر عالى الجودة على مستوى دولي على أيدى  خبراء معتمدين وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.

 


التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقديم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر

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