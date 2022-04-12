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الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:27 م
الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا في البلاد مطمئن للغاية مشيرا إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والترددات على المستشفيات.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار لـ"اليوم السابع": "وجهنا بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا عالميًا واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا  للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس، لافتاً إلى أن احتمالية الإصابة بالفيروس تزيد بعد مرور فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة.
 
وأكد «عبدالغفار» إمكانية تلقي كافة الفئات العمرية بداية من سن 18 عاما وما فوق، للجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، وفقاً للحالة الصحية، لافتاً إلى أهمية حصول المواطنين على الجرعات الكاملة والتنشيطية من اللقاحات، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بأمان.
 
 

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