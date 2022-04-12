اليوم السابع
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المترو يرفع الطوارئ ويدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:00 م
المترو يرفع الطوارئ ويدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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قررت شركة المترو استمرار رفع حالة الطوارئ وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات مع الدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام على الأرصفة قبل الإفطار.
 
وتقوم شركة المترو بمد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان للثانية صباحا وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.
 
وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
 
 
 
 

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تشغيل المترو فى رمضان

ساعات تشغيل المترو في رمضان

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مواعيد المترو فى رمضان

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